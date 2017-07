"Nos quedamos todos en deuda"

El Danzarín llegaba al encuentro con desventaja de 0-1, y en la vuelta recibió muy pronto otro golpe visitante (8'). De ahí en adelante, el equipo de Fernando Ortíz quedó sumamente condicionado.





"Hay formas y formas de perder y la de ayer no fue la forma. Faltó rebeldía, entrega. No hay excusa, la fiesta estaba hecha. La parte nuestra estaba cumplida, pero quedamos todos en deuda", agregó Figueredo por la 1080 AM Monumental.





Un total de 9.146 personas asistieron al Luis A. Giani. La directiva azul había apostado por ofrecer entradas a precios populares y el público respondió.





"La intención nuestra es volver a clasificar a torneos internacionales, aspirar a llegar más lejos y vamos a trabajar en eso", finalizó Figueredo.





Por la segunda fecha del campeonato Clausura, Sol de América visitará el domingo al General Díaz.