Oficial: Saúl Salcedo será nuevo refuerzo de Huracán

El zaguero será nuevo refuerzo de Huracán, equipo con el que firmará contrato a préstamo por un año con opción de compra de 2 millones de dólares por el 80% del pase.





El jugador se mostró entusiasmado ante esta nueva oportunidad. "Huracán es un club muy importante, es un grande. Será un paso grande para mi carrera. Hablé con el técnico de Huracán (Gustavo Alfaro), me dijo que me venía siguiendo y me convenció", sostuvo en charla con la 730 AM.





Salcedo, que el año pasado superó una dura lesión de ligameto cruzado, en este 2017 no tuvo tanta oportunidad en el Franjeado.