Olimpia compra el 50 por ciento de la ficha de Brian Montenegro

Consultado sobre cómo consigue el dinero para abonar por la ficha del atacante, Marco Trovato dijo que "hace magia" para hacerlo. "Desde que llegué al Olimpia no soy dirigente, soy mago. Cuando asumí se debía 26 millones, hoy la deuda no pasa de 3 a 4 millones de dólares", sostuvo.





Brian y Fernando Fernández son los últimos refuerzos de la entidad decana de cara al torneo Apertura y la Copa Libertadores de América. "Lo importante que físicamente están bien los dos, no tenemos dudas de eso, en lo futbolístico necesitarán como una semana", precisó.





ENGRANAJE. En otro momento, el dirigente dijo no sentirse preocupado por la muestra del equipo al mando de Pablo Repetto. "Preocupación no, sí lo hemos hablado con el técnico que hay mucho trabajo por hacer, el equipo debe engranar del medio hacia delante", comentó.





El Decano jugó cuatro partidos de preparación, no pudo salir airoso ni convertir un solo gol, cuestiones que levantaron las primeras críticas hacia el entrenador uruguayo. "El hincha de Olimpia es muy exigente, no podemos pedirles que no lo sea porque está en el ADN. Nosotros tenemos que pensar mucho con la cabeza para tomar las mejores decisiones", sentenció.