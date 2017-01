Olimpia dio curso al pedido de Brian Montenegro

El jugador, en la nota enviada a la entidad de Para Uno, libera de toda responsabilidad y consecuencia jurídica a la institución paraguaya. Según González Zelada, agente del futbolista, el club argentino está enterado con mucha antelación de esta decisión.





"Todo le canté a Lanús, pero no creyeron que el jugador no estaba bien", sostuvo el empresario. Montenegro "no volverá a Lanús, eso es categórico (...) No volverá porque entonces sería una cosa de chiquilín", asumió.





Mientras tanto, el cuerpo técnico de Olimpia tiene previsto un programa especial de entrenamiento para el atleta. "En principio tendrá un plan de trabajo para ajustarse a los demás muchachos del plantel", sostuvo Tavarelli.





El atacante alegó "problemas personales" para dejar Lanús, con quien aún tiene contrato vigente. Desde Argentina "amenazaron con intimarlo para que retome sus tareas" y este miércoles le tacharon de "falta de profesionalismo" por dejar las actividades del conjunto granate.