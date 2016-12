Olimpia jugará la "Copa de Campeones de América"

El torneo que jugará el Decano se denomina "Copa de Campeones de América", contará con la presencia de Peñarol y Nacional de Uruguay y de Gremio de Brasil. Se desarrollará del 21 al 27 de enero en el estadio Arena do Grêmio en Porto Alegre.





Rogério Beidacki, uno de los organizadores, declaró: "Esta Copa nace con la idea de rescatar los grandes torneos de verano que ocurrían hace muchos años atrás y que existe en Europa. Y con esto buscamos cuatro grandes clubes que reúnen ocho títulos mundiales y 13 Libertadores".





Los equipos participantes recibirán un premio de acuerdo a cómo terminen en la competencia. El campeón recibirá US$ 250.000, el vice US$ 200.000, el tercero US$ 150.000 y el cuarto US$ 100.000.





EL FIXTURE DE LA COPA DE CAMPEONES (Horarios de Paraguay)





Sábado 21/01





16:00 - Nacional vs. Peñarol

18:30 - Gremio vs. Olimpia





Martes 24/01





18:30 - Gremio vs. Nacional

21:00 - Olimpia vs. Peñarol





Viernes 27/01





18:00 - Olimpia vs. Nacional

20:30 - Gremio vs. Peñarol