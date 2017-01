Olimpia retoma la tarea concentrado en el desquite ante Nacional

El argentino Pablo Mouche, último refuerzo del elenco decano, ya se acopló a la plantilla e incluso podría tener minutos contra el "Bolso". El atacante hizo fútbol el sábado con el selectivo del club, anotó dos goles y metió varias asistencias.





Las buenas sensaciones que transmitió el ex Boca Juniors renovó la ilusión franjeada, que en la etapa de pretemporada todavía no conoció de victorias y chocó con la falta de gol, que en los tres encuentros no fue capaz de anotar un solo tanto.





El equipo de Pablo Repetto busca aplacar las críticas de los hinchas a dos semanas del inicio de la competencia oficial. Tras la última caída, el entrenador uruguayo dijo que "están en camino de afirmar virtudes y minimizar los defectos".





La entidad de Para Uno debutará en la segunda fase de la Copa Libertadores de América. En el torneo local, se estrenará contra el recién ascendido Sportivo Trinidense.





