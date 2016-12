Óscar Ruiz en los planes de Cerro Porteño

Informaciones a las que pudo acceder D10 sindican que todo está muy bien encaminado y que la confirmación se daría en la mayor brevedad posible. Para la operación se estaría incluso efectuando una especie de trueque y los futbolistas Alexis González y Matías Rojas podrían continuar sus carreras en el 'Escobero', a pedido expreso de Diego Gavilán, nuevo entrenador del club de la ciudad de los Mitos y Leyendas.





Ansiedad. El futbolista en cuestión se encuentra de vacaciones por la ciudad de Altos, Cordillera. Desde ahí dice encontrarse ansioso esperando lo que se pueda decidir sobre su futuro. Aunque según él mismo, por ahora, no tiene nada confirmado.





"Acá hay mucha gente de Cerro y Olimpia, todos me preguntan dónde voy a jugar el año que viene y la verdad ya no sé qué responderles", expresó Ruiz a Fútbol a lo Grande por la 1080 AM Monumental.





Vale resaltar que ya a principio de año, el volante ofensivo estaba en la idea azulgrana, sin embargo tal situación no pudo darse por la recordada vuelta del Chelo al club que lo vio nacer.





CERRO PORTEÑO. En el campamento comandado por Gustavo Florentín se estaría trabajando con el fin de contratar un nueve goleador para la próxima campaña. La idea también es que a según se concreten las transferencias se refuerce en esos puestos. El 6 de enero inicia la pretemporada.





No siguen. Marcelo Estigarribia, Derlis Meza Colli y Carlos Bonet son los tres que no continuarán, mientras que William Candia es el único refuerzo confirmado.