Paraguay maquilla caída ante un Brasil a media máquina

En su segunda presentación por el Sudamericano de la categoría que otorga cupos al Mundial de Corea del Sur, el seleccionado paraguayo cayó por 3-2 ante un Brasil que tampoco destella.

Aunque antes del juego nada estaba definido, a priori el resultado era conciliable como parte de la empresa, y habrá que agradecer al delantero gumarelo Jesús Medina, cuya inspiración evitó que la historia se escriba con una goleada.

Al margen de que varios en el plantel ya fungen de futbolistas profesionales, resulta increíble que por momentos no puedan concretar más de tres pases seguidos.

EL PARTIDO. A los 38', Brasil encontró el primero por intermedio de un tiro libre desviado en la barrera. La trayectoria del balón tomó una comba rara y venció por completo la reacción del guardametas Marino Arzamendia. Comenzaba el periplo.

Antes Paraguay tuvo un mano a mano con Sebastián Ferreira al ataque. La jugada no tuvo final feliz por un salvador pie de Caique, portero y capitán contrario quien mantuvo la ventaja por la mínima y determinó que los 45' se fueran a vestidores.

En la complementaria la "canarinha" encontró rápido el segundo (56') y amplió la diferencia con otro gol más a los 68', cuando los nuestros ya jugaban con uno menos, por expulsión de Julio Villalba.

El fichaje del Borussia Mönchengladbach protagonizó una acción irresponsable que diezmó a su equipo y echaba la noche a plena tarde en Ambato, Ecuador.

Sin embargo Medina maquilló el resultado, primero convirtiendo un penal provocado por una mano el área verdeamarela (74'), y después por una inspiración propia que mandó a guardar al ángulo del pórtico brasileño. Literalmente, un golazo (90').

Para esta dura caída es difícil encontrar o señalar culpables directos, aunque resulte fácil decir que la cuestión pasa por la dirección técnica, obviando la directa complicidad de los atletas.





Cabe expresar que hasta acá no todo está dicho. En la próxima fecha, el martes ante Chile (19.00), los dirigidos por Pedro Sarabia tendrán la brillante oportunidad de taparnos la boca a periodistas y aficionados. En sus pies no cabe otra posibilidad que ganar o ganar, rescatando que esta vez no se perdió por 3-0 y teniendo en cuenta que con 10 hombres la remontada aparentaba imposible.