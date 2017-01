Pedro Sarabia: "Al equipo le faltó jerarquía"

"No quiero que suene como excusa. Hay muchos jugadores con los que no podíamos contar en las prácticas porque los clubes los necesitaban. De tres prácticas que teníamos en la semana, solo una teníamos para trabajar con balón", explicó Sarabia en charla con el programa La Sobremesa de Fútbol a lo Grande de la 1080 AM.





FALTO JERARQUÍA. Sarabia, en otra parte, expresó que al plantel le faltó jerarquía a la hora de encarar los encuentros decisivos en el grupo.





"Considero que a mi equipo le faltó jerarquía. El compromiso siempre estuvo, el hecho de jugar en Primera hace que se sientan capaces, pero también hay cosas que le restan", sostuvo.





Ante la consulta sobre el grado de responsabilidad que tiene de la eliminación, Sarabia admitió: "Me hago cargo del momento, soy el responsable de esto y nos sentaremos a hablar con la gente de la APF".





Fuente: Última Hora.