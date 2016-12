Pinti Álvarez pide disculpas: "Me dejé llevar por las emociones"

Ernesto Álvarez realizó declaraciones muy fuertes que causaron turbulencias en la Villa. Entre otras cosas dijo "no entender cómo un goleador no tendrá ofertas" y asumió que el titular del club está enojado con él por la firma de la representación con González Zelada. "Me quiero ir a cualquier lado, a Irak, Japón (...) Estoy por recibirme de boludo", apuntó.