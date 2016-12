Ranoni encara el combate de su vida ante Beterbiev

Estará en juego la corona norteamericana de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el campeonato mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo (que dejó vacante el colombiano Eleider Alvarez, el único vencedor de Ranoni) el 15 de agosto del año pasado también en Canadá.





El paraguayo sueña atesorar estos nuevos logros, para sumar a otras conquistas de menor rango que ya ha acreditado en su brillante carrera, despues de ganar el cetro nacional, como los titulos Mundo Hispano, Sudamericano y OMB Latino.





Pero más que estos prestigiosos campeonatos que están en disputa, el "Guerrero" guaraní sabe que lo que se juega es mucho más: dar un salto ciclópeo en su carrera y la oportunidad de oro de desafiar al nuevo tricampeón mundial de los medio pesados, el norteamericano Andre Ward que acaba de destronar al hasta entonces imbatible ruso Sergey Kovalev pues esta lid es practicamente una antesala practicamente segura de tal enfrentamiento.





Beterbiev, el adversario de Ranoni, fue el único que antes de Ward, le habia ganado a su compatriota Kovalev en el ciclo amateur de ambos, cuando ganó la corona del mundo de aficionados en 2009. Dos años antes, habia sido subcampeón del orbe en 2007 y medalla de oro en los campeonatos amateurs de Europa en 2006 y 2010.





Lejos, es el adversario más dificil de toda la carrera del paraguayo y el más complicado que pudiera afrontar hoy, incluido el mismismo campeón mundial actual Andre Ward cuya pegada no es tan temible como los puños de Beterbiev, que terminó antes de limite todas las luchas que hasta hoy ha afrontado y que tiene además la ventaja de presentarse ante el público que lo reconoce como ídolo deportivo.





PREPARACION IDEAL

En conocimiento de la dificil empresa que acomete su pupilo, el manager de Ranoni, Sergio Rodriguez, que en las tres ultimas temporada ha respaldado fuertemente la campaña del paraguayo, no escatimó esfuerzos para dotar a su preparación de la mejor infraestructura posible.





Ante las dificultades para conseguir sparrings apropiados en la Argentina, más de un mes antes de la pelea, Ranoni quedó concentrado en Orlando, Estados Unidos, donde fue contratado otro entrenador, Dan Soto, para que esté como asesor en su rincón, al lado del técnico titular Fernando Peralta. Ranoni trabajó la mayor parte de este tiempo no solo con estos asistentes, sino tambien con el preparador fisico Germán Blanco y hasta un especialista en curar heridas de boxeadores, Nahuel Razo.





Todos ellos y el manager Rodriguez, viajaron el sábado desde la Florida hasta Canadá y están al lado del gladiador nacional.





Nunca antes, boxeador compatriota alguno contó con semejante respaldo, ni siquiera Juan Carlos Gimenez, el Toro Varadero, que asistió a la mayoría de sus peleas como challenger a titulos mundiales en el exterior, desprovisto tan siquiera de un segundo principal conocido o habitual, debiendo improvisar preparadores sobre la marcha.





Por lo expuesto, si no se llega a dar una victoria del compatriota (que sería la primera derrota de la carrera rentada de Beterbiev y un verdadero "batacazo" internacional), no será porque algo no se previó.





LAS CAMPAÑAS

Artur Beterbiev, 31 años, nacido en Khasavyurt, Rusia el 21 de enero de 1985 y radicado en Canadá, tiene 10 peleas como profesional, todas ganadas y todas antes del limite. Fue campeón mundial amateur.





Isidro Ranoni Prieto, 30 años, nacido en Capiatá el 7 de julio de 1986, paraguayo radicado en Quilmes, Argentina, presenta un palmares de 30 combates, 26 ganados (22 por KO), tres empates y una derrota.