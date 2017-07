Ricardo Centurión escribe mensaje de despedida de Boca Juniors

"Bueno no sé por dónde empezar, solo quiero agradecerles por este hermoso tiempo vivido junto a ustedes y que lo que siento por estos colores no se va a terminar nunca, me llevo los mejores recuerdos una familia hermosa que construimos entre todos", publicó en su cuenta de la red social Instagram, y agregó que "ojalá algún día nos volvamos a encontrar, saludos y lo mejor para todos los bosteros".