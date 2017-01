¿Robert Piris Da Motta en la mira de Cerro Porteño?

De hecho, según informaciones extraoficiales, el volante central de 22 años se encuentra junto a su representante en Argentina, negociando su incorporación con el San Lorenzo de Almagro.





Florentín dijo también a la 1080 AM Monumental que maneja dos opciones y recalcó que el ex Olimpia no es una de ellas, sin embargo no quiso dar más detalles, salvo que el hombre en cuestión sería del ámbito local.





Con lo último se cae también la posibilidad de la repatriación de Édgar Barreto, ultimamente en la Sampdoria de Italia.