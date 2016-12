Rodrigo Rojas: "Solo me voy de Cerro si ya no me quieren"

Y le trasladamos este pensamiento al jugador, quien abrió las puertas de su hogar a ÚH. "Realmente no me siento ídolo de ninguno de los dos clubes. Ahora me siento querido por los hinchas de Cerro y estoy muy agradecido por eso. Principalmente siento que me respetan, más que nada, porque nunca le falté el respeto a nadie", reparó.





ESTABILIDAD. Sin lugar a dudas, Rojas tuvo una importante regularidad este año, y se ha vuelto un jugador importante para el equipo de Barrio Obrero.





Consultado qué encontró en el Ciclón para llegar a este nivel, que le valió el llamado y titularidad en la Selección, el volante explicó: "Es difícil decir que encontré una sola cosa que me haya llevado a tener este momento y estabilidad. Cerro es donde más y mejor pude jugar, donde mejor me sentí y también influye mucho tener un contrato largo para solo pensar en jugar y no en cosas extradeportivas que a veces te juegan en contra".





Su buen momento hace que varios equipos se fijen en él, pero su cabeza está centrada en el Ciclón. "Ahora mismo no pienso moverme hasta que termine mi contrato (2018). Yo estoy muy contento en el club y solo me voy si ellos ya no me quieren".





Embed

LA FAMILIA. Sus vacaciones Rodrigo las pasa en su hogar y ante la pregunta sobre en qué cosas ayuda, confiesa que se enfoca en los niños porque "ellos (Joaquina y Octavio) quieren que les bañe, que les dé de comer y juegue con ellos y cuando estoy hago todo eso porque es lo que más me gusta. De entre los dos, él está en una edad que me extraña y necesita estar más conmigo. Cuando estoy con él le llevo a todos lados, quiere ir a la práctica por ejemplo".





Los hinchas quieren saber... –¿Cómo era el Rodrigo de Olimpia, cómo es el de hoy? –En Olimpia yo era muy joven y jugaba en una posición diferente. Me tocó estar en el peor momento del club, pero me queda un grato recuerdo. Hoy soy un jugador con bastante experiencia y que trata de seguir creciendo.

–¿Soñás con levantar la primera copa internacional de Cerro? –Es el sueño y objetivo de todos. Este año estuvimos muy cerca en la Sudamericana y es la gran deuda del club y al plantel que le toque es algo que se le va a exigir.

–¿Volverías a Olimpia? –Ahora mismo no.

–¿Qué es lo más duro que viviste como futbolista? –La eliminación contra el Atlético Nacional en la Sudamericana y cuando perdimos la final con el O'Higgins contra la U de Chile.

–¿Un gol que hasta ahora seguís gritando? –El gol que hice con O'Higgins en la final ante la U de Chile y el de Cecilio ante Santa Fe, el 4-1 que valió la clasificación.

–¿Gol en contra que sufrís? –El que metí en el clásico.

Embed –En PlayStation, equipo de fútbol y contra quién jugás. –Juego con el Bayern Munich, no me gusta el Barça o el Real, y en la concentración juego contra Chelo Estigarribia y Pablo Veláquez. A ambos los tengo de hijos. A los más chicos es más difícil ganarles, porque no hacen nada y se pasan jugando todo el día.

–El o los técnicos que más te marcaron en tu carrera. –Eduardo Berizzo en O'Higgins y Gustavo Costas en Olimpia, porque me dio continuidad siendo muy joven.





Fuente: Última Hora