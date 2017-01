Ronaldinho emociona con su "Carta a mi yo más joven"

La carta repasa su carrera deportiva, que concluye en Leo Messi, el jugador argentino que creció bajo su férula en el club Barcelona. En el texto se imbrican una serie incontable de elementos: el amor por la pelota, los sueños con la "La Canarinha", usar el desaliento como motivación, y el consejo de su padre de – no solo salir en búsqueda de la felicidad-, sino encontrar y adoptarla como un estilo de vida.

Ronaldinho siguió este mandamiento. Y llegó a imponer un dominio dictatorial sobre la pelota y mantuvo el fútbol en su condición casi natural. El público disfruta con ese jugador que "nunca cierra los labios" porque alejó al juego en sí de su rigidez excesiva. Digamos que lo liberó de su prisión táctica, del formato establecido.





Lo hizo fundamentalmente porque el balón acató su capricho, su voluntad. En la favela, en el barrio o más tarde en Camp Nou, o en cualquier escenario, rodó de acuerdo a su merced. Y pocas veces, en una especie de realismo mágico, un botín escupió arte y contagió tanta alegría.

"Recuerda lo que te dijo papá, que jugarás libre, que sólo jugarás con el balón. Juega con alegría. Esto no lo entenderán muchos entrenadores, pero cuando estás en el campo, nunca calcularás. Todo vendrá naturalmente y por instinto. Antes que puedas pensar, tus pies ya habrán tomado una decisión", dicta magistralmente el 10.





"La verdad es que siempre estás sonriendo porque el fútbol es divertido. ¿Por qué deberías estar serio? Tu meta es la de difundir alegría", aconseja "a su otro yo", "al otro 10", "al otro distinto", "al otro jugador que juega como él", "al otro que lleva como nombre Leo Messi".

PARTE DE LA CARTA





Dile, "Juega con alegría. Juega libre. Simplemente juega con el balón."





Incluso después que te vayas de Barcelona, el estilo de juego libre seguirá vivo a través de Messi.





Muchas cosas pasarán en tu vida, unas buenas y otras malas. Pero todo lo que pase, se lo deberás al fútbol. Cuando haya gente que critique tu forma de jugar, o porque sonríes después de perder un partido, quiero que recuerdes una cosa.





Cuando tu padre deje este mundo, no tendrás ningún video de él. Tu familia no tiene mucho dinero, así que tus padres no tienen una cámara de video. No podrás escuchar la voz de tu padre, o escucharlo reírse otra vez.





Pero entre sus posesiones, si hay una cosa que siempre tendrás para recordarlo. Es una foto de él jugando fútbol contigo. Tu estas sonriendo, feliz – con el balón en tus pies. Él está feliz viéndote.





Cuando venga el dinero – y la presión y las criticas – mantente libre.





Juega como él te dijo.





Juega con el balón.





—Ronaldinho