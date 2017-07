Roque Santa Cruz, inéditas confesiones de un gran profesional

Cuando Roque sale a las calles o por algún motivo particular se anuncia su inminente presencia, resulta hasta normal que por antonomasia las personas al rededor cambien de actitud y por consiguiente busquen la manera de inmortalizar el momento.





Una foto con un desconocido, un autógrafo para un niño o un abrazo con alguna audaz señora son parte del cotidiano, fuera de las jornadas de entrenamiento, de quien in extenso compartió nota este viernes para el programa radial número 1 de la siestas: Fútbol a lo Grande.





Actualmente militando en el club que lo vio nacer, retirado de la Selección en la que resultó máximo anotador con 32 goles y tras una carrera internacional de 17 años, Santa Cruz sabe que su futuro fuera de las canchas está próximo.





No obstante, mientras pueda y las rodillas así se lo permitan, la dorsal número 24 seguirá dando de qué hablar sobre el césped que le toque.





"Me siento bendecido por todo", fue de lo más atento que atinó a decir en la entrevista en vivo por la 1080 AM, luego de señalar que le gusta la política, aunque no considere que este sea el momento para volcarse a esa trillada arena, y antes de dejar algunas inéditas confesiones.





MARTÍN DEMICHELIS. Según Roque, por su intermedio, el exfutbolista argentino estuvo a punto de vestir la camiseta franjeada.





"En su momento estuvo bastante cerca en realidad, pero él tenía dudas en su cuestión física. Al final no se dio porque él también tenía una cuestión familiar, con su mujer estaban por ser nuevamente padres, aunque en principio él había dado su ok. Estaba muy cerca, aunque iba ser complicado que venga a Sudamérica y no vuelva a su club (River Plate) también", reveló quien fuera su compañero en el Bayern Múnich y Málaga, y de quien se considera amigo.





PARTIDO ANTE ARGENTINA EN EL 2005. Hace casi 12 años, en el estadio Defensores del Chaco, se registró la primera victoria oficial de la Albirroja ante Argentina por Eliminatorias Sudamericanas. Fue con gol de Roque.









"El doctor Pangrazio hizo la gestión con el Bayern para que me dejen venir en ese juego ante Argentina, yo no iba jugar porque estaba lesionado, pero iba estar para acompañar. En el día del partido Maño me preguntó qué tal estaba, yo le dije que podía trotar, y él me dijo vas a jugar. Entré y marqué el gol, hasta ahora veo los vídeos y no recuerdo cómo hice para aguantar el dolor", confesó el delantero.

Embed

En el vídeo se lo puede notar rengueando, yendo a celebrar con el médico que en gran parte hizo posible aquella hazaña.





ORGULLO. En la conversación, Roque mencionó esta característica particular en dos oportunidades. La primera para subrayar que: "El olimpista tiene que apoyar y ser socio del club, estar orgulloso de ser socio del club".





Además, como un verdadero profesional, apuntó en otro momento: "Una infraestructura como la del nuevo estadio de Cerro es para nuestro país motivo de orgullo".





Palabras más, palabras menos, Roque demostró una vez más porque es único en su tipo: Un crack en todos los aspectos.