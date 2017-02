Salgueiro: "Estamos obligados a pelear arriba"

"Con el plantel que tiene Nacional estamos obligados a pelear arriba. Con jugadores importantes, los objetivos deben ser altos", señaló este miércoles en la conferencia de prensa tras estampar su firma en el contrato, que tiene una opción de salida a mitad de año.





Salgueiro se mostró feliz por concretar su vuelta al fútbol paraguayo y a una institución como Nacional en donde se encontrarán con viejos conocidos como el entrenador del equipo Ever Almeida. "No solo ahora sino antes ya me hablaron muy bien del club", sostuvo el futbolista de 33 años.





RIVAL COMPLICADO. En otro momento, el experimentado volante uruguayo calificó al Cruzeiro de Brasil, el rival en la primera fase de la Copa Sudamericana, como muy complicado, más allá de pensar en una serie muy pareja.

"La Copa no es fácil, no cualquiera llega a una final, uno se va haciendo fuerte en el camino. Va a ser una ida y vuelta muy linda. Creo que tenemos un buen plantel para afrontar este desafío y pasar de ronda", sentenció Juan Manuel.





Salgueiro vuelve al fútbol paraguayo tras una temporada en el Botafogo de Brasil. El charrúa tuvo dos etapas en el Olimpia, primero en 2012 – 2013 y después en el 2014 – 2015. Con respecto al Apertura, la Academia recibirá al Deportivo Capiatá el próximo domingo 5 de febrero en el Arsenio Erico, 20.10.