Salió de la "C" para defender al Torino de la Serie A italiana

Richard Friedenlieb, 19 años, es un habilidoso defensor paraguayo que milita actualmente en la Reserva del Torino en Italia. Su historia se basa en el trabajo y el sacrificio. Proviene de una humilde familia que lo apoyó cuando el Atlántida de la Primera C comenzó a descubrirlo como valor futbolístico, para posteriormente, dar un paso de gigante y pasar de jugar en la Cuarta División paraguaya a la Serie A en uno de los clubes más populares de Turín.

"El club que me forjó como jugador fue el Atlántida de Barrio Obrero, ahí empecé a entrenar desde los 11 años en la escuela de fútbol. A los 15 jugué en la Primera con los "Oceánicos" en la Primera C de Paraguay" comentó Friedenlieb a D10.

Atlantida.jpg Richard (der) con la camiseta del Arrancayuyos. Foto: Gentileza

LA IDA A ITALIA. Friedenlieb recordó que su trayecto no fue fácil, que tres agentes italianos vinieron a verlo cuando tenía apenas 15 años y jugaba por la C, pero por un tema con su edad y los papales no pudo dar el salto. "Tuve que esperar tres años hasta que regresaron por mí, en ese largo esperar siempre mantuve la fe en Dios, apoyado por mi familia" deslizó el defensa.

DESAFÍO. En tierras de Baggio, Pirlo, Del Piero y otros tampoco tuvo las cosas fáciles y enfrentó días de pruebas para ver si se quedaba o no en la institución. "Al cuarto día de los exámenes ya quedé. Siempre valoraron mi juego aéreo y mis despejes. Pero tuve problemas a mediados del 2015 con el cupo de extranjeros y el técnico de la Primera veló por mí", contó.

RESERVA. En la actualidad es un elemento clave en la defensa de la Reserva gracias al esfuerzo en cada entrenamiento, cuidado para dar un buen rendimiento. Mencionó que la temporada pasada fue bastante regular, jugando casi todos los partidos y haciendo goles. "Salimos la mejor defensa de la categoría Reserva al recibir sólo dos goles en 10 partidos, siempre hacemos de sparring con la plantilla de Primera, eso me motiva más "enfatizó.

"Mi objetivo es llegar a debutar en la Primera y mantenerme por Europa. Sueño con ser convocado a la Selección Nacional, tengo fe. Siempre entro a jugar por mi familia, quiero darles lo mejor con mi trabajo y Dios siempre me ayuda con: sacrificio, constancia y dedicación" afirmó el central.

Embed

Antes de cerrar la nota Richard dejó un mensaje para aquellos que juegan en las divisiones de ascenso paraguayo:

"El sacrificio es lo único que te lleva a donde quieres, cuando más sacrificado se es, más alto se llega. Estuve en la última división del futbol paraguayo, ahora estoy por Europa cumpliendo un sueño. Así que fuerza a los muchachos, con humildad se llega lejos" sostuvo.

Ficha Técnica:

Nombre y Apellido: Richard Friedenlieb

Fecha de Nacimiento: 15 de Marzo de 1997

Posición: Defensor central

Pierna hábil: zurda

Cualidades: Buen despeje de cabeza, buen remate. Seguridad y buena salida.