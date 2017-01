Salustiano Candia supera pruebas médicas en Libertad

La movilización se dio en el Nicolás Leoz y se supo que Salustiano "Chano" Candia, ex Olimpia, quien todavía posee vínculo con la entidad franjeada, no se presentó a la primera práctica debido a que primeramente necesita cerrar todo lo que respecta a la parte legal, de tal manera a no infringir con lo establecido en los documentos.





Libertad realizará la pretemporada en Asunción, desde el lunes trabajarán en doble turno y Candia, 33 años, se sumaría a Derlis Orué como segundo refuerzo del conjunto gumarelo.