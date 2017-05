San José puede coronarse en torneo Súper 8 de Rugby

"El trabajo de base que se viene realizando fue de vital importancia, así como la predisposición del plantel". Por su parte, Fernando Saccone, ex sicólogo de los Pumas, expresó: "Sorprende el fanatismo que tienen los integrantes de la familia de Sanjo, porque no solamente trabaja con la gente mayor, sino también los chicos".





Otros juegos: Sta. Clara vs. Old King (15.30, Sta. Clara), Curda vs. Asunción (16.30, Villa Guaraní) y UAA vs. Luque (16.30, Lambaré).





Fuente: Última Hora.