Se calienta la tercera final del básquet masculino

La directiva del club Libertad presentó una denuncia formal contra el presidente del Olimpia, Marco Trovato, argumentando "incitación a la violencia, perturbación de la paz pública y agresión verbal y física".

Embed



"Todo esto nace cuando la CPB trae árbitros uruguayos que no son FIBA, mataron el partido y es evidente que buscaron desde un principio forzar a un tercer partido", señaló al respecto el titular franjeado.





Por su parte, Santigo Ochipinti, vicepresidente del Confederación Paraguaya de Básquet expuso: "Todo se estaba desarrollando bien y es una pena que se haya manchado con el bochornoso final".





"El partido se desarrolló normalmente, tanto así que después de terminar el primer cuarto tuve que ausentarme a una reunión de organización de mi club, en el quincho de los Ex Alumnos. Ya volví cuando se jugaban los últimos tres minutos. La gente de Olimpia objetaba el arbitraje, pero no es la forma de reaccionar de jóvenes dirigentes que tal vez impulsados por su inexperiencia actuaron no como tales, sino como hinchas fanáticos", comentó.





"Cuando fui para tratar de calmar los ánimos fui insultado y agredido delante de mi esposa e hija, por eso reaccioné", comentó además.





El dirigente de la CPB cuenta con antecedentes de actuar desmedido e irracional en otros partidos.

Embed ANTECEDENTE VIOLENTO | Anoche no fue la 1ra vez que el Vicepresidente de la @cpb_py Santiago Ochipinti actuó violentamente (2014).



Mirá pic.twitter.com/muWzMbE4zk — Olimpia Media (@OlimpiaMedia) 7 de julio de 2017