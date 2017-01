Se desalinean los astros: Lebron, Curry y Harden se desorientan

El mejor equipo del Este; los Cavaliers del rey LeBron caen contra el sexto peor equipo del Oeste.

El mejor equipo del Oeste; los Warriors del niño prodigio Stephen Curry caen contra el segundo peor equipo del Este. El gran candidato a MVP (jugador más valioso de la temporada) Harden y sus Rockets caen contra el noveno de la tabla.

Luego de perder contra el peor equipo de la liga (Brooklyn Nets) los Pelicans se presentaban ante los campeones vigentes sin su jugador All-Star Anthony Davis, principal referente del equipo y Top 4 de la NBA. Esa no fue excusa y en una noche inspirada la dupla Holiday-Terrence hizo olvidar la ausencia de Davis.

Utah, Portland, Golden State, San Antonio y ahora New Orleans, allá donde cada día muere el sol se juega un basket más duro y el dolido LeBron sabe de eso, ahí su veneno es casi inofensivo ante las garras y colmillos de las fieras y por ahora, en el rudo Oeste el King James no logra imponer su tiranía y es adoctrinado por la ley de la selva.

NO HAY LUGAR PARA REALEZAS EN EL VIEJO Y SALVAJE OESTE

El tercer cuarto iniciaba con un marcador de 70 a 50 a favor de los Pelicans, esta diferencia se acortó debido a imprecisiones de los locales, los Big-three no desaprovecharon y terminaron el cuarto 86 a 94. Durante el último cuarto la maquinaría de los Pelicans se ajustó y tomaron vuelo nuevamente, sacando ventaja de 17 en los primeros compases. Terminando el juego la diferencia era de 5, con un triple de Kevin Love el juego termina 124-122, siendo la victoria numero 17 en 44 juegos para los de New Orleans.

La ventaja se dio desde inicio a fin, en el primer cuarto los Pelicans sacaron una diferencia de 9, con el resultado de 35 a 26. El segundo cuarto fue en ascenso para los de New Orleans, alejándose en el marcador por 16 puntos. Pese a la adversidad los Cavaliers no se rendieron gracias a un Irving encendido, los Cavs redujeron la distancia a menos de 10 pero Jrue Holiday y Terrence Jones se encargaron de terminan la primera mitad con una diferencia máxima de 22 puntos.

¿SIN DAVIS? NO HAY PROBLEMA

LOS HEAT QUEMAN A LOS WARRIORS EN SOUTH BEACH

El segundo peor equipo de la NBA dio una de las sorpresas de la noche y venció en casa a los Warriors, cortando así su racha de 7 victorias al hilo. El héroe de Miami fue Dion Waiters con un triplazo sobre los segundos finales, sentenciando el duelo 105 a 102 en un final infartante, el escolta sumó su segundo partido consecutivo anotando 33 puntos.





Los Warriors no tuvieron el dominio ofensivo característico y no pudieron repetir las noches mágicas en las que venían triunfando, además de eso dejaron algunas lagunas importantes en la defensa. A pesar de ello, Curry tuvo en sus manos el empate, pero el aro le dice "no" en el último tiro de la noche.





Weiters se llevó la noche con 33 puntos, 6 de ellos fueron triples concretados en 8 intentos. Kevin Durant terminó con 27 puntos, Clay Thompson con 22 puntos y Stephen Curry con 21 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. El Big 3 de los Warriors logró encestar apenas 6 triples de 17 intentos, señal de que no siempre se puede vivir de los triples en la NBA.

CAE EL COHETE EN MILWAUKEE Y LOS ROCKETS SE DESARMAN

Giannis Antetokounmpo termina el juego con 31 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 4 blocks, mientras que Jabari Parker anotó 28 puntos con 8 rebotes, 7 asistencias y 3 robos en la victoria de los Bucks 27 a 114 sobre los Rockets.





Para los Rockets Harden se queda con 26 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias, 4 steals y 11 turnovers. La estrella de Houston tuvo 11 perdidas de balón.

WESTBROOK, EL PLANETA INDEPENDIENTE

Luego de que el desorden universal haya sacado de sus ejes a todos los planetas llevándolos al colapso, hubo un astro que se mantuvo a la altura y siguió su curso natural. La maquina Russell Westbrook entierra con canasto y a falta de 1,4 segundos logra la canasta de la victoria y hace el clutch a los Utah Jazz venciendo 97 a 94, rompiendo la racha de Utah de 6 vitorias consecutivas.





El Triple-double machine no se detiene y logra su triple-doble número 22, con 38 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes. Con estos números el base de Oklahoma alcanza a la leyenda Larry Bird en la lista de jugadores con más triple-dobles de la historia. El mítico alero de Boston Celtics logró 59 triples-dobles a lo largo de toda su carrera y ahora Westbrook, de 28 años, ya le ha alcanzado mientras mantiene un ritmo que le permitiría igualar o superar la brutal temporada de Oscar Robertson hecha en 1961 y 1962.