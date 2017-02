¿Se frena el fútbol? Clubes en pie de guerra con la TV

"Hablamos con varios clubes. No estamos contentos con los ingresos. Una vez que esté la respuesta, se va a definir si arranca o no el torneo. Si no hay respuesta positiva, podría retrasarse", dijo Marco Trovato, presidente de Olimpia, este miércoles durante la presentación de la casaca del club.

El titular comentó que el año pasado la APF solicitó formalmente una mejora, pero no tuvieron respuesta. "El cambio debe llegar y debe ser hoy", finalizó.

Otras posiciones. Miguel Figueredo, titular de Sol de América señaló que: "Como dueños del espectáculo, los clubes necesitan recibir más. La televisación debería ser el presupuesto base para todos los clubes, pero es incierto, es poco o nada".

"Estamos preocupados por ese tema. Varios presidentes me han llamado y saben que tienen mi apoyo. Como mínimo debe subir 4 o 5 veces más. Entendemos perfectamente que los clubes que están más necesitados pidan la mejora", añadió para el programa radial Fútbol a lo Grande.

Por su parte Francisco Giménez Calvo, presidente de Libertad dijo: "La televisión paga muy poco, no es razonable y que el contrato termine en el 2020 es demasiado largo. Lo que se está cobrando ahora orilla lo irrisorio".

"Los presidentes están hablando, necesitamos la reivindicación porque no da más para seguir sosteniendo los clubes desde el bolsillo de los dirigentes", sentenció.

EXAGERADO. Sin embargo el mandamás del club Nacional Guido Scioti expresó: "Los 12 clubes estamos de acuerdo, esperando que se mejore lo que se está pagando por la televisación. Pero no entiendo bien en qué forma se podría parar el campeonato, me parece un poco exagerado".