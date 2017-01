Según Carlos Bonet, lo sacaron de Cerro por un tema personal

"Es más personal. Creo que es más personal que futbolístico porque estoy bien. El técnico pasó una lista, pero era cuestión de hablar, dar la cara, el manejo es lo único que no me gustó, que nadie se haga cargo", comenzó diciendo Bonet en la 1080 AM.

El jugador comentó que ya estaba preparado para esta situación, que su ciclo estaba terminando, pero que tenía el respaldo suficiente tras los 4 años y medio en la institución.

El lateral mencionó que siempre fue de frente, cuestionó algunas cosas y se tomaron a mal. "Cada uno tiene sus ideas y hay cosas que uno no comparte. No me puedo guardar cosas, las que no me gustaron dije, el día a día, el trato y el vestuario", subrayó.

FUTURO. Tras dar vuelta la página, el experimentado jugador apunta al futuro y adelantó que tiene varias ofertas. Uno de los interesados es Atlético Rafaela de Argentina, equipo en el que dejó una huella entre 1998 y 2002.