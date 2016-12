Sensaciones encontradas en el adiós de un emblemático de Sol

Lorenzo Frutos deja la Villa después de ocho temporadas en la Primera División. Surgido de las Divisiones Formativas de la entidad azul no llegó a un acuerdo con la directiva para prolongar su contrato, que feneció en este diciembre. "Terminó un ciclo muy lindo para mí", aseveró.





Mejor conocido como Tito Frutos, el atacante deja el club "con la mezcla de sensaciones lindas y a la vez tristes". Su escaso protagonismo y sus apariciones esporádicas fueron las razones. "No tuve la continuidad necesaria, pero no es nada grave. Esperando que sea para bien", dijo en charla con la 780 AM.





Sol de América, que jugará el torneo local y la Copa Sudamericana, va armando su legión para la temporada del próximo año. A más de la oficialización del nuevo técnico, el argentino Fernando Ortiz, ya contrató a estos refuerzos: David Mendieta, Richard Franco, Óscar Noguera, Claudio Correa, Federico Acuña y Aldo Olmedo.