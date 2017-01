Serena Williams: "Me siento grande, en la cima"

"Mi primer Grand Slam llegó aquí, y alcanzando el 23 aquí también y encima contra Venus, es ese tipo de historia que hace que se convierta en una leyenda. No se podía haber escrito una historia mejor", dijo Serena.





"Encima eso", dijo tras recuperar el número uno del mundo. "No sé qué decir, que me siento bien y en la cima. Así es como me siento", señaló Serena que comentó que en sus comienzos en California, siempre se fijaba en ciertos jugadores.