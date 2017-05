Sigue la lucha en salonismo tras la disputa de la fecha 3

Los compromisos de regularización son Bahía vs. Bolívar (martes 9, 21.00 en Fomento) y Chaco Boreal vs. 29 de Setiembre (miércoles 10, 21.00 en Recoleta).





Por la fecha 4, el jueves 11 se enfrentan: Fomento vs. Bolívar (Barrio Obrero) y Bahía vs. José Meza (Trinidad).





Viernes 12: San Antonio vs. Primor (Sajonia), San Alfonso vs. Universitario (Tacumbú) y 29 de Setiembre vs. Cerro Corá (Sajonia). Todos los juegos desde las 21.00.





En la Divisional A, marcadores de la fecha 3: Ñemby 6-3 Los Primos, 12 de Junio 4-4 Casa España, Real 3-13 Cansas, Iturbe 4-4 Cerrito y Atenas 3-2 La Cur.





Fuente: Última Hora.