Tema económico frustra cuadrangular de "Campeones de América"

El principal patrocinador, que pondría el 75 por ciento del dinero para los premios, decidió dar marcha atrás y frustró la realización de la competencia.





La fecha de inicio del citado torneo estaba prevista para el 21 de enero y el calendario se prolongaba hasta el 27 de este mismo mes. A más del Decano, los equipos uruguayos, Peñarol y Nacional, y el Gremio de Brasil iban a pugnar por el título de este desafío.





Los equipos participantes iban a recibir el premio económico de acuerdo a la posición final en la tabla. El campeón se llevaría un total de US$ 250.000, el segundo US$ 200.000, el tercero US$ 150.000 y el cuarto US$ 100.000.





El dirigente decano añadió que están charlando entre los cuatro clubes para emitir un comunicado en el que explicarán cómo se dieron los hechos. Por otro lado, Tavarelli no descartó enfrentamientos con los clubes charrúas y sostuvo además que recibieron una invitación del Colo Colo chileno.





EN EL SUR. La plantilla se encuentra en "La Perla del Sur" en donde hará la parte más intensa de la pretemporada. La comitiva franjeada se instaló ayer domingo en la hermosa capital itapuense tras ser recibido por unas 2.000 personas en el Sambódromo encarnaceno.





La delegación, compuesta por 31 jugadores, está integrada por las principales figuras como Roque Santa Cruz, Cristian Riveros, Diego Barreto, Jorge Mendoza, Julián Benítez, William Mendieta, Richard Ortiz y los refuerzos Jonathan González y Librado Azcona.