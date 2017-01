Tito Frutos sobre el Toro Acuña: "Es un técnico más"

Ambas escuadras animaron un partido trabado, friccionado por momentos, incluso con expulsados. Al final el albiverde se llevó la victoria a Trinidad de la mano de 'Tito' Frutos. A los 15' Lorenzo se encargó de marcar el gol del triunfo desde el punto penal.





La confianza del entrenador Carlos Humberto Paredes es total para el delantero oriundo de Coronel Oviedo quien en el 2003 fichó por Sol de América, en 2008 debutó en la máxima categoría, y que 14 años después dejó para reforzar al comprometido Rubio Ñu.

Un joven Tito daba sus primeros pasos en Sol. Foto: Archivo





Ahora, con 27 años floridos, Frutos comparte vestuario con sus nuevos compañeros, entre ellos Roberto "Toro" Acuña, el más longevo de los futbolistas que conoce la Primera División en Paraguay (44 años) y quien goza de un respeto único por parte de sus colegas de cuadro y ocasionales rivales de turno.





"Roberto nos ayuda bastante, no solo desde los futbolístico sino desde su experiencia y jerarquía. Dentro de la cancha para nosotros es un técnico más", dijo el 'Tito' para la Sobremesa de Fútbol a lo Grande.





"Sabemos que maneja muy bien los tiempos del partido y eso nos ayuda mucho, en el campeonato nos va ayudar muchísimo", añadió el atacante por la 1080 AM Monumental.





PROMEDIO. Rubio Ñu llega al 2017 apremiado por la silenciosa tabla que determina el descenso a Intermedia, situación que tanto plantel como afición no desconoce pero que prefiere enfocar en la búsqueda de una clasificación al campo internacional.





"Tenemos la obligación de sumar partido tras partido para conseguir la mayor cantidad de puntos. Internamente cada uno sabe de la situación en la que está Rubio Ñu pero no hablamos de eso porque estamos convencidos de que podemos pelear cosas importantes y ojalá que a fin de año podamos festejar", agregó quien recientemente firmó contrato ñuense por un año.





FESTEJO. Consultado sobre si podría dar rienda suelta al júbilo en caso de convertirle algún gol a los Dragones Azules, Frutos expresó: "Siempre creo que se tienen que festejar los goles porque es la emoción más fuerte del fútbol, pero si me toca marcarle un gol a Sol de América me voy a tener que aguantar las ganas. No sé si me va salir gritar un gol".