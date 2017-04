Tres líderes en el básquetbol

FECHA 5. Los compromisos correspondientes a la fecha 5 se cumplen mañana desde las 20.30. Los choques son Ciudad Nueva vs. San Lorenzo, Sol de América vs. Deportivo Capiatá, San José vs. Félix Pérez Cardozo y Olimpia vs. Libertad. Fecha libre a Sportivo Luqueño.





FERRARI AL play off. El IDK Gipuzkoa de la paraguaya Paola Ferrari clasificó a los playoff de la Liga Española femenina 2017.





En el último juego, el IDK superó al Girona por 57 a 50. La paraguaya Ferrari tuvo destacada labor anotando 19 puntos, más 6 asistencias y 3 rebotes.





Fuente: Última Hora