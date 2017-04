Un crack, goleador nato en las filas del Atlético de Madrid

Manuel inició desde niño en el mundo futbolero, con apenas 5 años se hacía sus armas en la hoy desaparecida Escuela de Fútbol Yermay de Loma Pytâ, Asunción. Pasó por el Club Pilcomayo, Libertad y posteriormente a Tacuary dónde jugó con la Sub 14, teniendo apenas 12 años.





Jugó hasta la Sub 18 en el elenco de Barrio Jara, pero el exilio económico le alcanzó a su familia y como muchos paraguayos debió tomar vuelo a la Madre Patria. Este punto suspensivo en su vida terminó haciéndole vestir la camiseta de uno de los más grandes de aquel país.

Con 15 llegó y fue a probar al Getafe. Donde quedó en las pruebas, pero una cuestión de documentación no le posibilitó jugar para ese equipo. Las cosas le deparaban algo mejor a Manuel, ya que el equipo del Cholo Simeone fue más serio y asumió la responsabilidad de ficharlo, pagarle los estudios y forjarlo como buen jugador.





En la escuela de fútbol del Colchonero jugó durante dos años y consiguió demostrar su tremenda condición de goleador marcando 38 goles en su primera temporada. Luego fue ascendido a las Divisiones Inferiores, donde su debut, en la Sub 16 fue nada más y nada menos que en un derbi madrileño, Atlético vs. Real Madrid.





A fuerza de goles fue subiendo hasta llegar hoy en la Reserva del equipo de Griezmann, Koke y Godín.





"Mi sueño desde pequeño siempre fue jugar por Europa, le decía a mi madre y a mi tía que llegaría a mi objetivo, pero mi gran sueño es vestir la casaca albirroja. La Selección Paraguaya, esa remera similar que visto con el Atlético, cuando eso se cumpla se realizarán uno de mis sueños, sería un placer" tiró en la entrevista para D10.

Palma entrenó en más de 10 ocasiones con la plantilla de la Primera, junto a Griezmann, Torres, figuras que en su infancia solo los conocía por la Play Station 2. Manuel es consciente de todo esto y se considera un afortunado por trabajar con ellos.





“Atlético me ha dado todo, me paga mis estudios y ya gracias a ellos culminé mi colegio. Ahora tengo una preparación en informática que termino el próximo año. También ya cobro mi platita y me salió mi contrato”, comentó.

Este crack paraguayo reconoce que el ser supremo le tiene preparado algo grande y agradece lo que le ha tocado vivir hasta ahora. "Doy gracias a Dios, que me dio la oportunidad de cumplir mis sueños, también a mi madre. Estoy trabajando para llegar a debutar en la Primera" contó.





Sus jugadores de referencia son el francés Antoine Griezmann y el español Diego Costa a quién ya los conoció en el club... Los admira y busca reflejar en su juego el estilo de ambos.





Cerrando la nota con D10 le pedimos un mensaje para los soñadores como él: "Que se sacrifiquen y que aprovechen la oportunidad, a veces sólo hay una. Como a mí me enseñó mi familia las bases son: constancia, perseverancia y humildad. Hay que trabajar con la boca cerrada y que tu éxito haga el ruido", remató.





Manuel Palma sólo se espera su debut en el Vicente Calderón con la conducción del "Cholo" . Palma es uno de tantos valores que tenemos por el mundo y que brillan por sus habilidades y por la garra guaraní.

Ficha Técnica

Nombre y Apellido: Manuel Palma.

Fecha de Nacimiento: 18 de Marzo 1998.

Posición: Delantero.

Club: Atlético de Madrid - España.