Un cruce particular entre Irrazábal y Julio González

En declaraciones a Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM, Irrazábal minimizó lo publicado por el ex jugador, aduciendo que no lo conoce.

"¿Quién es Julio González Ferreira? Me causa gracia. Dejemos ahí porque no me quiero meter", declaró el polémico jugador, hincha declarado de Cerro Porteño.

NO GANÓ NADA. Ante los dichos de Irrazábal, González Ferreira salió al paso y dijo que debe preguntar quién fue medallista de plata.

Embed Estoy preocupado! @julioirrazabal dice que no me conoce! le presto la medalla de plata cuando quiera, así por lo menos está cerca de una! pic.twitter.com/93Awk6U0eI — Julio Gonzalez F. (@gf_julio) 3 de febrero de 2017

"¿Irrazábal no me conoce? Que pregunte quiénes fueron los 18 jugadores que ganaron la medalla de plata. Este personaje nunca ganó nada, siempre fue un mediocre", disparó.

"Tiene que cuidarse para hablar de una institución, porque nunca demostró respeto hacia Olimpia", agregó González Ferreira.