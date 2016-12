"Voy a seguir en River un año más porque me lo dicta el corazón"

"No han sido fáciles estos días y gracias a estos días de la reflexión pude tomar una decisión correcta porque el viernes quizás hubiera dicho que no seguía. Durante este tiempo, miro para los costados y veo que la situación del fútbol argentino no es la mejor", agregó.





En relación a la maduración de esta decisión, el técnico sostuvo: "Vivimos con una carga inmensa, nuestro fútbol te demanda muchísimo, pero no podía desprenderme de un vínculo tan fuerte con los hinchas, con la institución y con la dirigencia. No pensé la repercusión que podían tener mis palabras. Sentí mucho el cariño y el amor de los hinchas".





Gallardo había anunciado el viernes que no sabía cuál sería su futuro luego de la conquista de la Copa Argentina, que le otorgó a River su clasificación para la Copa Libertadores 2017.





"Mi vínculo con River va más allá de los resultados. Es un vínculo muy fuerte con esta institución, con los directivos, con Enzo (Francescoli) -el manager- y con el público. Y eso hizo inclinar la balanza de mi decisión", confesó.





"Venía evaluando dar un paso al costado, poder parar la pelota y reflexionar sobre mi persona. El año que viene va a ser muy lindo, vamos a jugar la Copa Libertadores y seguimos con el campeonato. Ahora sólo quiero tomarme diez días de vacaciones para afrontar un 2017 muy exigente", agregó el extécnico del Nacional uruguayo, que volverá para iniciar la pretemporada el próximo 5 de enero.





"A nivel deportivo, seguiremos encarando las cosas de la misma manera. Intentaremos seguir siendo competitivos. Me quedo para redoblar la apuesta y si no, no tiene sentido. No sé si vamos a ganar pero la idea es armar un equipo que pueda seguir dando pelea en cada competencia", recalcó. EFE