Westbrook alias MVP anota 45 puntos para victoria de los Thunders

RUSSELL WESTBROOK ALIAS MVP

Su promedio actual es un triple-doble por partido: 31 puntos, 10,2 asistencias y 10,6 rebotes. En esta mitad de temporada se convirtió en el quinto jugador con más triple-dobles en la historia de la NBA , por encima del histórico Larry Bird y esperando dejar abajo a Wilt Chamberlain al finalizar la temporada.

El corazón del equipo de Oklahoma nuevamente hizo rugir los motores y en la noche de ayer encendió las turbinas en el ultimo cuarto del partido frente a los Mavericks, un partido parejo hasta la primera mitad. Para la segunda mitad Westbrook hizo la diferencia, donde concretó 14 puntos en el tercer cuarto y 17 en el último.





A falta de 6 minutos para el final del juego ambos equipos se encontraban con una diferencia de apenas 4 puntos, pero fue entonces cuando el futuro MVP de la temporada 2016/2017 sacó a relucir su calidad de jugador y lideró a los suyos anotando todos los puntos de su equipo para ganar a los Mavericks por 109 a 98.





Westbrook terminó con 45 puntos, Oladipo 17 y el neozelandés Steve Adams con 15. Para la derrota: Barnes con 31 puntos.





ERNES KANTER SE LESIONA DE MANERA ESTÚPIDA

El turco no tuvo una buena noche y tras una serie de jugadas equivocadas la frustración lo llevó a golpear una silla del banquillo de descanso, estupidez que le dejó con una fractura en el antebrazo derecho. La lesión probablemente lo deje fuera de la pista por más de un mes, esto trae consecuencias negativas al equipo de Oklahoma, sobre todo en la ofensiva. Al respecto el neozelandés Steve Adams declaró lo siguiente:





"Nunca le había visto reaccionar así. Simplemente explotó un cúmulo de cosas. Algo así es seguro que no quería hacerlo a propósito. Es una de esas veces que estás muy frustrado y haces algo así. Ya se está culpando. Nadie puede ser tan duro con él como ya está siendo él mismo".





RAJON RONDO SACA LOS TRAPOS SUCIOS DE CHICAGO

Las cosas no andan saliendo bien en Chicago y Rondo cansado dispara contra los veteranos de la NBA y compañeros Dwyane Wade y Jimmy Butler:





"Mis veteranos nunca irían a los medios de comunicación, ellos vendrían al equipo. No se tomaban días libres. A mis veteranos no les importaban sus números, jugaban para el equipo. Cuando perdíamos, no nos culpaban, se hacían responsables y se metían en el gimnasio. Mostraban a los jóvenes lo que significaba trabajar. Incluso en Boston, cuando tuvimos el mejor récord en la liga, si perdíamos un partido, se podía oír hasta la caída de un alfiler en el autobús. Nos mostraron la seriedad del juego. Mis veteranos no influyeron en el cuerpo técnico. No cambiaban el plan de juego porque no funcionaba para ellos", expresó Rondo.





Jugué bajo uno de los entrenadores más grandes, y él hacía a cada uno de los jugadores responsables. Para ganar, se necesita del jugador 1 al 15. Cuando aíslas a todos, no puedes ganar de manera consistente. Puedo ser un montón de cosas, pero no soy un mal compañero de equipo. Mi meta es pasar todo lo que aprendí. Los jóvenes trabajan. No merecen la culpa. Si algo es cuestionable, es el liderazgo", agregó el jugador.





El equipo de Chicago Bulls tiene nombre y apellido: Jimmy Butler, el mundo gira entorno a él. Rajon Rondo necesita un lugar mejor donde jugar, y oportunamente es el jugador que andan necesitando los Cavaliers de Cleveland. Lo que Rondo manifestó por escrito es un problema aplicable en la mayoría de disciplinas deportivas colectivas.





YA ESTÁN TODAS LAS ESTRELLAS

Los Entrenadores de la NBA votaron y tomaron a John Wall de manera únanimente. Jugará en el All-Star por la Conferencia Este. Fue votado por los entrenadores. Pocos fans habían votado por él -no tiene publicidad ni equipo- pero los Coach son los Coach y tomaron la mejor decisión del All-Star 2017.





La NBA ya dio a conocer los suplentes para el All-Star Game 2017 de New Orleans:





Por el ESTE:

Por el OESTE:

Quedaron fuera: Lillard y Karl-Anthony Towns.