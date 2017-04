Xabi Alonso: "Me emocionó despedirme en el Bernabéu"

"Despedirme en el Bernabéu ha sido emocionante para mí. Muy agradecido. Me quedaré con ese momento toda la vida. Me he emocionado. Ha sido muy especial poder despedirme en el Santiago Bernabéu después de una gran noche de Champions' como esta.





Además, lamentó la actuación arbitral que pudo perjudicar al Bayern Múnich: "Hemos competido hasta que hemos podido, hasta que nos han dejado. La expulsión de Arturo Vidal ha sido decisiva. Con 11, habríamos competido hasta el final". EFE